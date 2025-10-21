自民党の高市早苗総裁が、新しい総理大臣に選出されました。経団連の筒井会長は、女性初の総理誕生を受けて「日本が変革していく表れになる」と述べて歓迎しました。経団連・筒井義信会長「憲政史上みても女性初の総理ということで、日本が変革していく表れになると思います」筒井会長はこのように述べた上で、「政治の空白を脱して、政策を迅速、確実に遂行することを期待している」として、産業界としても新政権に協力していく方