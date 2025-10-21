帰国した横浜ＤｅＮＡのジャクソン（球団提供）ジャクソンが帰国した。２年目の今季、２５試合に登板し、球団の外国人投手として最多タイの１０勝を挙げた。球団を通じ「勝利を大切にするチームの一員でいられて、幸せを感じた。優勝の感動を届けることはできなかったが、ファンの皆さんのおかげで戦い抜くことができた。ＤｏｍｏＡｒｉｇａｔｏＹｏｋｏｈａｍａ！！」とコメントした。