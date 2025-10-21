レゾンデートルは、夫婦間のモラハラに関する実態調査の結果を10月17日に発表した。同調査は2025年9月18日〜25日の期間、20〜59歳の男女9,378人を対象にインターネットを用いて行われた。モラハラを受けたことがある人は4人に1人配偶者からモラハラを受けたと感じたことがあるか」を尋ねたところ、全体の26％が「ある」と回答した。性別で見ると、男性25％、女性28％と、女性のほうがやや多い結果となった。被害の内容-「怒鳴り声