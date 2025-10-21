西武は２１日、明大・小島大河捕手を２３日に行われるドラフト会議で１位指名すると公表した。スカウト会議後にオンラインで記者会見を行い、広池球団本部長が「明大・小島大河捕手」と明かした。小島は「打てる捕手」として１２球団のスカウト陣から高い評価を集めてきた。明大では２年春から正捕手で、ベストナイン獲得。遠投１２０メートルの強肩も魅力的で、２年連続で大学日本代表に選出され、昨夏のハーレムベースボール