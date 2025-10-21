アイドルユニット「虹色の飛行少女」のメンバーで俳優の江崎葵さんが、2025年10月20日にXで、駅や街中で主に女性に対しわざとぶつかってくる、いわゆる「ぶつかりおじさん」に遭遇したことを報告した。江崎さんは反撃したといい、この対応に称賛の声が寄せられた一方、心配する声も寄せられている。「もらいっぱなしじゃ申し訳ないので...」おじさんに反撃江崎さんは「ぶつかりおじさんに遭遇しました！！」と報告。「なんと！渾身