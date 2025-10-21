ユーロ圏１０年債利回り格差仏伊ともに７９ｂｐで推移 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%） ドイツ2.569 フランス3.358（+79） イタリア3.36（+79） スペイン3.099（+53） オランダ2.727（+16） ギリシャ3.214（+65） ポルトガル2.951（+38） ベルギー3.126（+56） オーストリア2.882（+31） アイルランド2.81（+24