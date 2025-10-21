１４日、河南省商丘市夏邑県会亭鎮で、収穫したトウモロコシをトラックに積み込むコンバイン。（ドローンから、商丘＝新華社配信／王高超）【新華社北京10月21日】中国では、秋季の収穫・耕作・植え付けが重なる「三秋」と呼ばれる重要な農作期を迎えている。降雨の影響に対応するため、各地では農機や乾燥設備の運用を強化し、湿った穀物の迅速な乾燥や天日干し作業を進めるなど、秋の円滑な収穫作業を後押ししている。１３日、