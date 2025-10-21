大分市中心部 国会では21日、内閣総理大臣の指名選挙が行われ自民党の高市早苗総裁が第104代の総理大臣に選出されました。 憲政史上初となる女性総理の誕生に大分県民や県内の政党関係者はどう思っているのか取材しました。 ◆額賀福志郎衆議院議長（10/21午後）「高市早苗君を衆議院規則第18条第2項により本院において内閣総理大臣に指名することに決まりました」 投票では、自民党のほか、連立政権に合意した日本維新の