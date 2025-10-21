日本維新の会の吉村洋文代表（50）が21日、カンテレ「newsランナー」（月〜金曜後4・50）に生出演し、この日誕生した高市早苗新首相（64）への信頼感について口にした。衆参両院本会議でこの日、行われた首相指名選挙で、自民党総裁の高市早苗氏（64）が第104代首相に選出された。女性首相は日本の憲政史上初めて。維新は自民との連立に合意し、首相指名選挙で高市氏へ投票することを約束していた。無事に高市首相が誕生した