日本テレビの番組に「放送倫理違反」の判断です。BPO（放送倫理・番組向上機構）の放送倫理検証委員会は、日本テレビのバラエティー番組「月曜から夜ふかし」に放送倫理違反があったとの意見を公表しました。この番組は、3月24日に中国出身の女性の街頭インタビューを放送した際、中国でカラスが少ない理由として「みんな食べているから」などと編集していました。これについてBPOは「VTR素材を恣意（しい）的に編集し、事実に基づ