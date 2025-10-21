野鳥を鶏舎から遠ざけるレーザーを搭載したドローン＝21日午後、千葉市若葉区高病原性鳥インフルエンザの発生を防ごうと、NTT東日本グループは21日、野鳥を鶏舎から遠ざけるレーザーを搭載したドローンのデモフライトを千葉市で報道陣に公開した。カラスなどの野鳥を刺激して忌避行動を促す効果が期待できるといい、上空からウイルス侵入リスクの低減を狙う。同グループによると、餌と誤認させる赤色と、視覚の痛点を刺激する