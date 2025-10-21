収穫されたコメ＝8月、千葉県多古町農林水産省は21日、新米の出荷団体と卸売業者が売買する際の「相対取引価格」について、2025年産の9月の全銘柄平均が玄米60キロ当たり3万6895円だったと発表した。前年同月の1.6倍になった。過去最高だった昨年5月の2万7649円を上回り、初めて3万円を超えた。23、24年産米が不足したのを背景に25年産の新米も集荷競争が激化し、価格が高騰した。各地の農業協同組合（JA）が農家に仮払いする