気象庁前線の影響で、東京・伊豆諸島は22日にかけて大雨の恐れがあるとして、気象庁は21日、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけた。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要だ。南西諸島も大気の状態が非常に不安定になる。気象庁によると、前線が東シナ海から種子島・屋久島付近、伊豆諸島付近を通って日本のはるか東へ延び、22日にかけて停滞。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ