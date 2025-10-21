町の至る所で見つかる猫。多くの野良猫が生息し、「猫の島」として知られる国・キプロスでは現在、国の人口約100万人とほぼ同数にまで猫が急増し、深刻な問題になっています。キプロスは地中海の東部に浮かぶ小さな島国。面積は四国の半分ほどです。国内では、美と豊穣の女神アフロディーテが誕生したという伝説が伝わる「ペトラ・トゥ・ロミウ海岸」など、古代の歴史と美しい自然が共存。1980年には、南西部にあるパフォスの「古