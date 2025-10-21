副審に対する反スポーツ的行為でJ1リーグ戦4試合の出場停止と罰金40万円の処分が下された浦和レッズMF金子拓郎が21日、クラブを通じて声明を発表した。金子は「この度は、私の試合における不適切な行為により、ご迷惑とご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「サッカーファミリー、そして浦和レッズの一員として、スポーツマンシップの精神を欠く行為をしてしまったことは、子どもたちをはじめとする