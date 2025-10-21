Jリーグは21日、規律委員会の決定により、浦和レッズのMF金子拓郎に4試合の出場停止と罰金40万円の処分を下したと発表した。浦和はJ1リーグ戦4試合を残しており、残りの試合には全て出場できないことが決まった。金子は18日、J1第34節・横浜FM戦の後半アディショナルタイム、副審の胸を右手で押す行為を行った結果、一発退場となっていた。Jリーグ規律委員会は「同選手の副審の胸部を押した行為は「審判員に対する反スポーツ