全国ニュースでもお伝えしていますが、自民党の高市早苗総裁が第１０４代内閣総理大臣に指名されました。 【写真を見る】【インタビュー】「先の見通せる農政に」衆院県2区選出の鈴木憲和議員が農林水産大臣に高市新内閣で初入閣 今夜発足する新内閣では、衆議院・県２区選出の鈴木憲和議員が、農林水産大臣に選ばれました。 自民党の高市総裁が衆参両院の首相指名選挙で女性初となる第１０４代内閣総理大臣に指