山梨ICT＆コンタクト支援センターは11月7日、「第13回地方創生山梨DXフォーラム」を、山梨県の中央市立玉穂生涯学習館・視聴覚ホールで開催する。時間は13時から16時。参加費は無料で定員は150名。オンラインかオフラインのいずれでも参加できる。申し込み締め切りは11月6日の12時。今回のテーマは「地域の"まんなか"で持続可能な未来を創るDX」。トップバッターとして、AISTSolutions Vice CTOで、デジタル庁シニアエキスパー