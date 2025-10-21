ハイセンスジャパンは、このほどドラム式洗濯乾燥機の新製品HWF-D120XL-Wを発売した。新製品は日本の消費者ニーズをリサーチして、そのニーズに合致した機能を搭載しているという。同社では今年からエアコン、冷蔵庫、洗濯機と生活に密着したカテゴリの新製品を続々と市場投入しており、今回の新製品は同社が日本で発売する初のドラム式洗濯乾燥機だ。●ハイセンスの洗濯機はグローバルで生産台数が800万台超2025年1〜9月にお