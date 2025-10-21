10月20日に放送された『有吉ゼミ』（日本テレビ系）に、大食いタレントのギャル曽根が出演。大食い力士軍団とバトルを繰り広げ、相変わらずの猛スピードで完食する姿を披露した。この日のギャル曽根は、夜7時からの『有吉ゼミ』だけでなく、夜8時から放送された『世界まる見え!テレビ特捜部』（日本テレビ系）、夜9時からの『タミ様のお告げ』（TBS系）と、ゴールデンタイムに3番組出演という活躍を見せていた。偶然とはいえ、