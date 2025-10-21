F1第19戦アメリカGPレビュー（後編）◆レビュー前編＞＞7位のポジションをキープしながら迎えたアメリカGP後半戦。残り27周をソフトタイヤで走りきるために、角田裕毅（レッドブル）はタイヤマネージメントに徹する。後方からは、なりふり構わぬプッシュをするオリバー・ベアマン（ハース）が迫ってくるが、角田はコース幅をいっぱいに使ったブロックで抑え込む。34周目のターン15でインに飛び込もうとしたベアマンに対し、