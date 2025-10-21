日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月21日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 30237( 28746) 3月限 366(66) TOPIX先物 12月限 26766( 25774) 日経225ミニ 11月限 23456( 21956) 12月限361669(3615