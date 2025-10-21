10月20日、11人組ボーイズグループ・JO1の10枚目シングル『Handz In My Pocket』（10月22日発売）に関する特典情報が発表され、ファンの間にざわめきが広がっている。所属するLAPONEエンタテインメント公式サイトでは、初回生産分封入の“応募抽選券”特典について《弊社所属の大平祥生および鶴房汐恩に関しまして》と今回のシングルに関する文面を添えたうえで《不参加とさせていただくこととなりました》と報告した。「鶴房