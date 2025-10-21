F1第19戦アメリカGPレビュー（前編）会心の一撃とは、まさにこういうことだ。まさかの時間切れでSQ1敗退に終わった18番グリッドから、角田裕毅（レッドブル）はアメリカGPスプリントレースのスタートで、一気に6位までポジションアップを果たした。「前で何台もクラッシュしていたので6位か7位までポジションアップしましたけど、そもそもターン1手前のレイトブレーキングで3〜4台は抜いていました。それができていたからこそ