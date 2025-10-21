日本取引所が公表したオプション手口情報によると、21日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万375円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 3( 3) 楽天証券 2( 2) ソシエテジェネラル証券 1( 1) SBI証券 4(