岡崎体育 feat. 池田綾子名義の新曲「リボン」が10月22日に配信、正午にはMVが公開される。同曲は三井住友銀行が法人向けに提供するデジタル総合金融サービス「Trunk」のCMソング。CMに起用されている岡崎体育単独名義によるハーフサイズバージョンは既に配信されているが、フルサイズとして配信される楽曲は、池田綾子をフィーチャーしたスペシャルバージョンとしてリリースされる。今回のコラボレーションに関して岡崎体育は、「