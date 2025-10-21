大山盛一郎はビザの問題をクリアすべく、カナダの独立チームに渡った photo by Ottawa Titans後編：24歳・大山盛一郎の2024-25日米プロ野球挑戦記沖縄の興南高校卒業後、単身渡米し、短大から４大学へ編入してプレーヤーとして研鑽を積んできた大山盛一郎。アメリカで大学を卒業後、日米を通してプロリーグのトップステージを目指すなか、2025年NPBドラフトを目指すはずだったが、シーズン開幕直前に再び挑戦の場を日本からアメリ