今季は米独立リーグからスタート、最終的にマリナーズのマイナー契約選手としてプレーした大山盛一郎 photo by Phrake Photography前編：24歳・大山盛一郎の2024-25日米プロ野球挑戦記 沖縄の興南高校を卒業後に単身渡米、短大（カレッジ）から４年制大学へ編入し、日米のプロ野球界を目指してきた大山盛一郎（じょういちろう）。現在24歳、今シーズンは米マイナーリーグでシーズンを終えたが、その挑戦はまだまだ続いている