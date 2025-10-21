西武は21日、23日に開催されるドラフト会議の1位指名選手を強肩強打の明大・小島大河捕手（4年＝東海大相模）と公表した。事前公表するのは2年ぶり。オンライン取材に応じた広池浩司球団本部長（52）は、小島の1位指名を公表した上で「まずは六大学の中で安定した打撃。非常に素晴らしいバッター。キャッチャーとしてです」と内野手ではなく、捕手一本での評価と明かし、「捕手であり、打撃の評価がトップクラス。打球も速い。