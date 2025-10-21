L’Arc-en-CielやPetit Brabanconのyukihiro(Dr)、MO’SOME TONEBENDERの百々和宏(Vo, G)、 凛として時雨の345(Vo, B)からなるスリーピースバンドgeek sleep sheepが10月14日、東京・渋谷CLUB QUATTROにて東名阪ツアー＜tour confusion bedroom 2025＞のファイナル公演を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。◆◆◆＜geek sleep sheep「tour confusion bedroom 2025」＞最終日。名古屋、大阪