クマ21日午前8時15分ごろ、秋田県大仙市豊岡大堀野南原の用水路で、近所に住む男性（52）がクマ1頭に襲われ、顔や右手を引っかかれるけがをした。男性は自力で帰宅し、110番した。大仙署によると、クマは体長約1.5メートル。子グマ2頭を連れており、親子とみられる。