第１０４代首相に就任した高市首相は、憲政史上初めての女性首相となった。「鉄の女」の異名を持つ英国初の女性首相マーガレット・サッチャー氏にあこがれており、女性の社会進出を阻む障壁といわれる、いわゆる「ガラスの天井」を破った。高市氏は２０２１年に自民党総裁選に初めて挑んで以来、３回目の挑戦で総裁の座をつかんだ。総裁選には、０８年に小池百合子・元環境相（東京都知事）、２１年に野田聖子・元総務相、２４