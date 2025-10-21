皮付きでも食べられるというキウイは消化器の働きを高める効果がある/puhimec/iStockphoto/Getty Images（ＣＮＮ）慢性便秘の緩和にはキウイフルーツ、ライ麦パン、硬水が役立つ可能性がある。ヒューマンニュートリション・アンド・ダイエテティクス誌とニューロガストロエンテロロジー・アンド・モーティリティー誌が１３日に共同発表した食事ガイドラインで明らかになった。世界では約６〜７人に１人が慢性便秘に悩まされている