日本維新の会・元代表の松井一郎氏が２１日、大阪・朝日放送の情報番組「ｎｅｗｓおかえり」に出演し、自民党と日本維新の会との連立合意により生まれた高市政権について解説した。２１日午後、首相指名選挙が行われ、自民党総裁の高市早苗氏が史上初の女性首相となった。維新が連立合意したことで自民党の大阪府連は今後の選挙で「維新の候補者が優先されるかもしれない」と不安視しているという。リモート出演した参院議員