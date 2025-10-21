インド海軍「サヒヤードリ」の前に並ぶ同艦乗組員と海上自衛隊員ら＝２１日、海自横須賀基逸見岸壁インド海軍のシヴァリク級フリゲート「サヒヤードリ」が２１日、海上自衛隊横須賀基地（横須賀市）に寄港し、歓迎式が行われた。同基地へのインド艦寄港は、昨年６月の同型艦「シヴァリク」以来で、２０２２年１１月の国際観艦式から４年連続で累計８度目。補給や乗組員の休養が目的。サヒヤードリは排水量６８００トン、全長