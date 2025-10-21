East Of Edenが、2025年10月11日（土）日本橋三井ホールにてトーク＆ライブイベントを開催し、盛りだくさんの内容で、集まったファンを大いに楽しませた。このイベントは、East Of Eden が2025年10月3日にデジタルリリースした最新シングル「Our Fate」が10月2日（木）23時放送開始となったBS-TBSの新作ドラマ「御社の乱れ正します！2」の主題歌となっていることから実現したもの。East Of Edenは同ドラマのシーズン1でも主題歌「J