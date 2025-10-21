半年前の「鉄オタ対談」動画が再度話題に自民党と日本維新の会が2025年10月21日、連立に合意し、22日には高市早苗新首相が誕生しました。これに伴い退陣する石破 茂氏、また10日に自民党と連立を解消した公明党の斎藤鉄夫代表も、大の鉄道好きとして知られます。【動画で！】石破氏が55年前に乗った列車を特定する斎藤代表（1:35頃〜）この2人が鉄道について大いに語った対談映像が、Youtube「公明党のサブチャンネル」にて公