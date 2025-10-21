Diver-Xは10月21日、マウス・トラックパッド・テンキーの機能を集約したクリエーター向けマウス「Melt Mouse」を発表。10月28日19時からKickstarterで予約販売を開始します。デザインと機能性を両立したマウス天面に微細なテクスチャーを施した曲面強化ガラスを使用し、側面の物理ボタンを除きマウスボタンをなくした美しいデザインのマウス。ボディには削り出しのアルミニウムを採用しています。底面のプラスチック製ソールはマグ