クラブも独自処分を発表「再発防止に努める」Jリーグは10月21日、18日に行われたリーグ戦第34節の横浜F・マリノス対浦和レッズ戦にて、試合中に副審へ不適切な行為を行い一発退場となったMF金子拓郎について処分を決定。4試合の出場停止と、40万円の罰金となった。Jリーグ規律委員会は、金子の行為が日本サッカー協会懲罰規定「2-10. 審判員に対する反スポーツ的行為」に相当すると判断。処分の対象試合は、第35節のFC町田ゼル