5人組グローバルガールズグループ・i-dleが、3日に日本1st EP『i-dle』をリリース。5年ぶりとなる日本EPを携えて、翌4日から埼玉・さいたまスーパーアリーナで初の日本ツアー『2025 i-dle first japan tour [逢い-dle]』をスタートさせた。ここではその初日公演の模様をレポートする。【写真】圧巻の日本公演！i-dleソロショット＆グループショットたっぷり■演奏ならではのアグレッシブなアレンジ定刻通りに開演し、満員の観