赤色灯を光らせながらサイレンを鳴らす乗用車。覆面パトカー…というわけではなく、不正改造された車です。道路運送車両法違反などの疑いで、石川県野々市市の男子大学生が書類送検されました。大学生は今年９月、自ら赤色灯を付けるなど乗用車を不正改造し、法定速度を超える速度で運転した疑いがもたれています。「パトカーの赤色灯がかっこいいと思った。違法だと思いながらもインターネットで部品を買って改造した」などと認め