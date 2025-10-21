悲願のアジア制覇を目指す神戸は、あす22日にアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）で江原（韓国）と対戦する。前日会見に出席した吉田孝行監督は「まずは自分の特長を出してほしい。同時に勝つためのプレーをしてほしい。あすの試合で良かった選手はリーグ戦にも絡んでくる。相手に勝つことが前提ですが、チーム内の競争もあります」とリーグ鹿島戦（17日）からのターンオーバーを示唆した。出場チャンスが巡ってきた