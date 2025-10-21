都内の不動産会社から営業秘密にあたる顧客データを不正に持ち出したとして不正競争防止法違反の疑いで警視庁に逮捕された30代の男性について、東京地検はきょう（21日）付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。