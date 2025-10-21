自民党の高市早苗総裁が21日午後、内閣総理大臣に選出され、その後の閣僚人事で山形県2区選出の鈴木憲和衆院議員が農林水産大臣に起用されました。電話・農水大臣に就任する鈴木憲和衆院議員「はい、鈴木です。了解しました。今からうかがいます。官邸の秘書官から高市総理からの指示で至急、官邸に参集するようにとの話でした」新たに農林水産大臣に起用が決まった県2区選出の鈴木憲和衆院議員（43）。鈴木氏は2012年の衆院選で初