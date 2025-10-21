「水銀に関する水俣条約」第6回締約国会議での写真展開催について記者会見するアイリーン・美緒子・スミスさん＝21日午後、熊本県庁水銀の国際規制を議論する「水銀に関する水俣条約」の第6回締約国会議が11月に開かれるのを前に、水俣病被害者らでつくる市民団体などは21日、熊本県庁で記者会見を開いた。水銀が原因となった水俣病の被害を世界に訴えるため、重い症状で苦しむ患者らの写真展を、会議場のエントランスホールで開