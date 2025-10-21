北海道は21日、白老町の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザの疑いがある事例が発生したと発表した。遺伝子検査で陽性と確定すれば、養鶏場での発生は全国で今季初めてとなる。北海道によると、この養鶏場から同日、通常よりも死亡している個体の数が多いと家畜保健衛生所へ通報があった。採卵鶏約46万羽を飼育しており、陽性だった場合は全て殺処分する方針。現地から半径10キロ圏内の養鶏場などで飼育されている計約62万羽につ