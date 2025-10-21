東京地検は21日、タクシー運転手を脅すなどしたとして、脅迫や暴行容疑で警視庁に書類送検されたダンス＆ボーカルグループ「三代目JSOULBROTHERS」の今市隆二さん（39）を不起訴とした。今市さんは、4月5日早朝、都内を走行中のタクシー内で男性運転手に「殺すぞ」と脅し暴行したとして、7月に書類送検された。8月に解決金を支払うことで運転手と示談が成立していた。