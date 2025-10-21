食の雑誌「dancyu」の元編集長・植野広生さんが求め続ける、ずっと食べ続けたい“日本一ふつうで美味しい”レシピ。植野さんが紹介するのは「銀だらの西京焼き」。大井町の和食店「料理屋 幸森」に訪れ、うまみを引き出す白味噌でじっくり焼き上げる一品を紹介。和食一筋25年、地元で店を開いた幸森さんの思いが詰まった、旬の味わいと家庭でも応用できる丁寧な技を学ぶ。子ども連れでも楽しめる和食のお店植野食堂でたびたび訪れ