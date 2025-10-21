「松屋監修 シュクメルリ風パスタ」松屋フーズは、日清食品冷凍の「冷凍 日清スパ王プレミアム」シリーズにおいて、「松屋監修 シュクメルリ風パスタ」を監修した。11月1日から全国の量販店で販売を開始する。「シュクメルリ」とは、「にんにく」と「とろけるチーズ」の“ホワイトソース”で鶏もも肉を煮込んだ“ジョージア料理”。北にロシア、東にアジア、西にヨーロッパ、南に中東という位置のジョージアは、様々な地方の特性を