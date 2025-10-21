「明星 日本相撲協会監修 鶏塩ちゃんこ味うどん」明星食品は、日本相撲協会とオフィシャルスポンサー契約を締結し、日本の国技である「大相撲」を応援する。また、この取り組みを記念して、カップめん「明星 日本相撲協会監修 鶏塩ちゃんこ味うどん」「同 味噌ちゃんこ味ラーメン」を、11月3日に発売する。今年は、昭和元年（1926年）から換算すると「昭和100年」に当たる、昭和という時代を振り返る節目の年となる。また、明星食